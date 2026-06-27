Киевский режим пытается уничтожить русскую память, атакуя музеи и другие культурные объекты России. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, сообщает NEWS.ru.

Матвийчук сказал, что Киев давно прибегает к убийствам мирных граждан, в том числе детей. Также на Украине разрушают православные приходы и кладбища.

«Кто-то им подсказал, что необходимо уничтожать еще русскую память. Сегодня они отрицают героизм Александра Невского и русского народа в ВОВ. Причиной этому стало то, что террористы пробрались в политическую систему Украины», — отметил военный эксперт.

По его словам, будущее рассудит стоящих у власти в Киеве «именно так, как рассудили когда-то гитлеровских преступников».

Сегодня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что от удара по музейному комплексу «Самбекские высоты» пострадали 12 человек.