Выросло число пострадавших в результате удара ВСУ по музею "Самбекские высоты"

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об увеличении числа пострадавших в результате удара украинского беспилотника по мемориальному комплексу «Самбекские высоты». Изначально говорилось об 11 раненых, однако позднее цифра выросла до 12. Ещё один пострадавший был доставлен в больницу, и теперь в медицинских учреждениях региона находятся десять человек. Инцидент произошёл 27 июня, когда дрон-камикадзе атаковал информационно-выставочный центр, расположенный в основном здании военно-исторического музея.

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Удар пришёлся по зданию, где размещена экспозиция. По предварительным данным, сами музейные экспонаты не пострадали. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Детонации и пожара зафиксировано не было, что позволило избежать более серьёзных разрушений. Губернатор контролирует ситуацию и пообещал держать общественность в курсе дальнейшего развития событий.

Мемориальный комплекс «Самбекские высоты» был открыт в 2020 году в день 77-й годовщины освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. Центральным сооружением музея является памятник «Героям Прорыва Миус-фронта и освобождения Таганрога». На территории комплекса также расположены Сад Победы, экспозиция военной техники под открытым небом и современный музей с голограммами, видеопроекциями и подлинными артефактами времён Великой Отечественной войны.