ВС РФ уничтожили два украинских истребителя МиГ-29 на авиабазе в Вознесенске

Министерство обороны России подтвердило уничтожение двух украинских истребителей МиГ-29 на авиабазе в Вознесенске (Николаевская область).

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Согласно данным ведомства, одна машина с полным боекомплектом стояла перед бункером, а вторая заправлялась.

Удар по объектам был нанесен беспилотниками «Герань-4 сикер».

Кроме того, в результате атаки повреждены топливозаправщик, автомобиль АПА–5Д, а также погибли или получили ранения члены летного и инженерно-технического экипажей, готовившиеся к вылету.