На Украине разбился истребитель МиГ-29 ВСУ

Истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины (ВСУ) потерпел крушение в Полтавской области.

Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Ночью 27 июня 2026 была потеряна связь с истребителем МиГ-29 Воздушных сил Вооруженных сил Украины, который выполнял боевое задание на Полтавщине. Подтверждаем потерю самолета», — говорится в сообщении.

В ВСУ добавили, что пилот смог катапультироваться. Он самостоятельно связался с поисково-спасательной командой, после чего его доставили в медицинское учреждение. Причины и обстоятельства инцидента уточняются.

16 июня в Хмельницкой области разбился истребитель украинских войск. По информации издания «Страна», самолет пролетел над Шепетовским районом Хмельницкой области, после чего сразу произошел взрыв.

В ВСУ подтвердили потерю бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко. Экипаж воздушного судна, состоящий из пилота и штурмана, выполнял задание в регионе.