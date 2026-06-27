Раскрыто, откуда запустили БПЛА для атаки на Волгоград

Беспилотники, ударившие по Волгограду, могли стартовать из украинского региона, находящегося в 600 км. Так считает основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев, пишет aif.ru.

Эксперт отметил, что киевский режим мог применить реактивные БПЛА, и указал на предполагаемые стартовые площадки.

«Волгоград находится недалеко от границы, расстояние от него до Харьковской области небольшое, около 600 км, поэтому запустить беспилотные комплексы могли оттуда», — сказал Кондратьев.

Координатор подполья рассказал о расплате за удары по Волгограду

Минувшей ночью российские средства ПВО отразили атаку над несколькими регионами, включая Волгоградскую область.

Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что в результате атаки пострадали десять человек. Были сбиты несколько «высокоскоростных воздушных целей», повреждены производственные объекты одного из предприятий.