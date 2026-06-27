В России объяснили попытку Зеленского втянуть Белоруссию в конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский пытается втянуть Белоруссию в российско-украинский конфликт, поскольку Минск является исключительно важным партнером Москвы.

Об этом заявил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

«Дело в том, что Белоруссия для нас исключительно важный партнер. Именно как не воюющий партнер — производство топлива, бензин. Россия может компенсировать какие-то выбывающие объемы топлива за счет поставок из Белоруссии. И это проблема для ВСУ», — объяснил эксперт.

По его мнению, задача властей Украины сейчас — растянуть зону конфликта и лишить Россию возможности закрывать свои важные потребности с помощью Белоруссии.

Ранее в июне Зеленский в ультимативной форме потребовал от президента Белоруссии Александра Лукашенко свернуть некое оборудование, якобы расположенное на территории республики и якобы используемое Россией для корректировки ударов по позициям ВСУ. В ответ Лукашенко призвал Зеленского не втягивать Минск в конфликт и сосредоточиться на переговорах, а не на громких заявлениях.