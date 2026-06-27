Военный эксперт Лямин назвал обмен ударами США и Ирана локальным

Военный эксперт Юрий Лямин выразил мнение, что новый инцидент в Ормузском проливе не означает срыва перемирия между США и Ираном.

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В беседе с газетой «Взгляд» он отметил, что речь идёт не о специально спланированной эскалации, а о продолжении стычек, которые происходили в регионе и до подписания меморандума о перемирии.

«То, что мы видим сейчас, — это примерно тот же самый алгоритм действий», — сказал Лямин.

По его словам, подобные эпизоды остаются в жёстко очерченных географических рамках. Эксперт считает, что стороны будут пытаться сохранить общие рамки договорённостей, поскольку в этом заинтересованы и Вашингтон, и Тегеран.

Ранее Министерство иностранных дел Ирана заявило, что удары США по объектам на юге страны являются нарушением меморандума о взаимопонимании и международного права.