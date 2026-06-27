В ВСУ пожаловались на процветающие "рабовладельческие порядки"

Военнослужащая ВСУ Леся Ганжа заявила, что в украинской армии процветает "дух рабовладения", а военные оказываются в роли либо заключенных, либо надзирателей. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По словам Ганжи, с началом боевых действий "армейский вирус рабовладения обострился". Тем, кто не готов выполнять роль надзирателей, объясняют, что система требует от них именно такого поведения - они должны закрывать глаза на проявления самодурства и садизма. При этом часть из них садизм вдохновляет, а за счет самодурства они пытаются возвеличиться, отмечает она.

Она добавила, что командиры армейских подразделений предпочитают набирать солдат из бывших заключенных, так как они практически бесправны - не могут уволиться по окончании контракта или перевестись в другую часть.

О случаях неуставных отношений и издевательствах над солдатами в украинской армии известно давно. Последний крупный скандал связан с 425-м отдельным штурмовым полком (ОШП) "Скала". В конце марта стало известно о высоких небоевых потерях в этом подразделении, затем всплыли факты о случаях смерти мобилизованных со следами побоев.

Скандал вокруг полка разгорелся с новой силой после публикации издания "Бабель", которое собрало сведения о как минимум 26 случаях смерти новобранцев в "Скале" за полгода по причинам, не связанным с боевыми действиями, а также о 9 случаях самоубийства среди солдат. Свидетели рассказали изданию, что солдат избивали, привязывали к квадроциклам и тащили по земле, связывали и приковывали наручниками, содержали в карцере, натравливали на них собак. Кроме того, полк разрешает мобилизованным перемещаться только под присмотром вооруженной охраны и минирует территорию вокруг своих расположений, чтобы они не сбежали.