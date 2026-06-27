БПЛА попал по территории музея «Самбекские высоты» под Ростовом

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области, по предварительной информации, есть пострадавшие.

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Об этом в субботу, 27 июня, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

— Случилось большое горе. Только что в результате воздушной атаки зафиксировано попадание БПЛА на территорию музея «Самбекские высоты», — отметил он.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, медики оказывают помощь пострадавшим, уточнил Слюсарь в своем Telegram-канале.

18 июня в результате атаки украинских беспилотников в городе Гуково Ростовской области погиб один человек, еще двое ранены. Глава региона выразил соболезнования семье погибшего. Также из-за удара был поврежден тепловоз, произошло два возгорания коммерческих объектов.

Ранее в Ростовской области из-за падения обломков украинского дрона произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия. Жителей близлежащих частных домов эвакуировали в целях обеспечения безопасности. Информация о пострадавших не поступала.