Координатор подполья рассказал о расплате за удары по Волгограду

Стало известно, какие предприятия ВСУ вышли из строя после сокрушительного удара по подстанции в Конотопе. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает aif.ru.

Лебедев отметил, что Конотоп — это огромный перевалочный пункт с крупнейшей в регионе железнодорожной развязкой. После удара БПЛА обесточенными могли оказаться предприятия и базы, важные для ВСУ.

«Начиная с аэродрома, вполне рабочего, с ремонтными цехами и заканчивая “Мотордеталь — Конотоп” — литейное производство деталей и корпусов различной сложности», — пояснил военный эксперт.

Раскрыты цели ночного удара по Украине

Сегодня в Минобороны РФ сообщили, что барражирующий боеприпас «Герань-2 Сикер» поразил подстанцию напряжением 330 киловольт в Конотопе. Целью стали мощности военной промышленности. После этого в Сумской области аварийно отключили электроэнергию.