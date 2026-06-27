Раскрыто, почему Зеленский не способен напасть на Белоруссию

Вооруженным формированиям Киева не хватит солдат, чтобы атаковать Белоруссию, новый фронт они «просто не вытянут». Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов, передает NEWS.ru.

Эксперт отметил, что киевскому режиму уже долгое время не хватает живой силы, и это пытаются восполнить с помощью насильственной мобилизации.

«Зеленскому хочется атаковать Белоруссию, но это маловероятно на практике, так как второй фронт ему удерживать нечем», — сказал Рогов.

По его словам, сейчас на границе Украины и Белоруссии нет большого количества солдат ВСУ. Зеленский не может допустить столкновения на земле: «несколько сотен километров линии фронта в нынешних условиях они просто не вытянут».

Ранее политолог заявил, что Киев может попытаться нанести удары по Бресту и Гродно.