Запуск программы Airfield Denial Challenge, предусматривающей уничтожение российских тыловых авиабаз, вызывает серьёзную озабоченность.

Об этом в своём микроблоге в социальной сети Х заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен, передаёт РИА Новости.

Напомним, на текущей неделе издание The War Zone опубликовало информацию, что Украина и НАТО объявили конкурс среди частных разработчиков с призовым фондом 250 тыс. евро на создание системы, препятствующую использованию РФ её аэродромов для нанесения авиаударов по целям в «незалежной».

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«Наши политические лидеры втягивают нас в военный конфликт с Россией, даже не допуская дебатов или обсуждений по этому поводу», – резюмировал профессор.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Дизен заявил, что граждане стран ЕС оказались под угрозой из-за политики их лидеров в отношении России.