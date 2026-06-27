$77.0687.4

Новая инициатива НАТО против России вызвала панику на Западе

Свободная пресса

Запуск программы Airfield Denial Challenge, предусматривающей уничтожение российских тыловых авиабаз, вызывает серьёзную озабоченность.

Новая инициатива НАТО против России вызвала панику на Западе
© Global Look Press

Об этом в своём микроблоге в социальной сети Х заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен, передаёт РИА Новости.

Напомним, на текущей неделе издание The War Zone опубликовало информацию, что Украина и НАТО объявили конкурс среди частных разработчиков с призовым фондом 250 тыс. евро на создание системы, препятствующую использованию РФ её аэродромов для нанесения авиаударов по целям в «незалежной».

«Классика натовской кухни»: военный аналитик рассказал, чем запомнится саммит НАТО в Анкаре

«Наши политические лидеры втягивают нас в военный конфликт с Россией, даже не допуская дебатов или обсуждений по этому поводу», – резюмировал профессор.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Дизен заявил, что граждане стран ЕС оказались под угрозой из-за политики их лидеров в отношении России.