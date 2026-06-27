Ситуация на южном участке в зоне боевых действий для украинской армии оценивается как сложная, сообщила пресс-служба оперативного командования «Юг» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Положение украинских подразделений на южном направлении оценивается как крайне тяжелое, передает ТАСС. Об этом рассказали представители пресс-службы оперативного командования «Юг» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В официальном сообщении ведомства отмечается текущая обстановка на линии боевого соприкосновения. «Ситуация на юге остается сложной», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале командования.

Военный эксперт Андрей Марочко ранее пояснил, что армия России активно продвигается в районе Гуляйполя. По его словам, российские бойцы перерезают логистические маршруты противника у Орехова, который украинские военные попытались превратить в мощный оборонительный узел.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения усилили давление на позиции противника под Ореховом.

Командование украинской армии безуспешно пытается компенсировать острую нехватку личного состава дронами.

Главком ВСУ Александр Сырский признал значительное ухудшение ситуации на гуляйпольском направлении.