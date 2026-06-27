Программа Airfield Denial Challenge, запускаемая Киевом и НАТО, может привести к войне альянса с Россией. Европейскую общественность об этой угрозе даже не уведомили, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.

В соцсети X политолог прокомментировал последнюю инициативу НАТО и Киева. Они предложили 250 тысяч евро разработчикам за «решение по окончательному выводу из строя российских аэродромов».

«Наши политические лидеры ведут нас к войне с Россией, даже не допуская дебатов или дискуссий по этому поводу», — написал Диесен.

На этой неделе издание The War Zone сообщило, что киевский режим и НАТО обратились к частному сектору для поиска решений по блокированию российских аэродромов. Это так называемая «программа Airfield Denial Challenge».