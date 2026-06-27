Российские дроны уничтожили немецкий танк в укрытии в ключевом городе Донбасса

Российские дроны уничтожили немецкий танк Leopard, спрятанный в замаскированном укрытии на окраине Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Немецкий танк в тщательно замаскированном укрытии был уничтожен на окраине Константиновки. Машину противника обнаружил оператор FPV-дрона подразделения войск БпС 6-й МСД (Батальон беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии — прим. «Ленты.ру») Южной группировки войск», — написал он.

По словам военкора, первый удар помог однозначно идентифицировать цель. После этого несколько FPV-дронов наносили «удар за ударом» и уничтожили танк.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные за неделю взяли под контроль 763 здания в Константиновке. В оборонном ведомстве уточнили, что за это время украинские войска лишились более 130 единиц оружия и военной техники.