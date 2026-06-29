Минобороны раскрыло число сбитых за ночь над РФ дронов

Более двух сотен дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над территорией России в ночь на 29 июня. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«С 20:00 мск 28 июня текущего года до 7:00 мск 29 июня дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что ВСУ использовали для атак дроны самолетного типа.

Часть целей ликвидировали над акваториями Черного и Азовского морей, а также в Крыму и Краснодарском крае. Кроме того, атаки были отражены в столичном регионе и девяти областях. Среди них — Ростовская, Тульская, Брянская, Орловская, Калужская, Смоленская, Белгородская, Тверская и Курская.