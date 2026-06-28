Минобороны раскрыло число сбитых за день над Россией дронов ВСУ

Над регионами России днем в воскресенье, 28 июня, было сбито 72 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Число уничтоженных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российской территорией раскрыло Министерство обороны страны.

«В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что БПЛА ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тверской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что в ночь на 28 июня дежурные силы ПВО уничтожили 213 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Также сообщалось, что за последние сутки, 27-28 июня, армия России нанесла удары по Киеву, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и другим областям Украины, а также по подконтрольным Киеву целям в Донбассе.