$77.0687.4

Минобороны раскрыло число сбитых за день над Россией дронов ВСУ

Lenta.ruиещё 2

Над регионами России днем в воскресенье, 28 июня, было сбито 72 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Число уничтоженных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российской территорией раскрыло Министерство обороны страны.

Минобороны раскрыло число сбитых за день над Россией дронов ВСУ
© ТАСС

«В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что БПЛА ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тверской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что в ночь на 28 июня дежурные силы ПВО уничтожили 213 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Также сообщалось, что за последние сутки, 27-28 июня, армия России нанесла удары по Киеву, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и другим областям Украины, а также по подконтрольным Киеву целям в Донбассе.