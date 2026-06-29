Группировка "Запад" поразила пункт управления БПЛА ВСУ

Расчет гаубицы "Гиацинт-Б" группировки "Запад" поразил украинский пункт управления БПЛА на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате воздушной разведки были определены координаты цели и местоположение операторов БПЛА ВСУ. Местонахождение цели оперативно было передано расчету буксируемого орудия "Гиацинт-Б", который навел орудие по указанным координатам и беглым огнем уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени военнослужащими войск беспилотных систем, что позволило достичь максимальной эффективности. После успешно выполненной боевой задачи военнослужащие быстро замаскировали орудие", - сказано в сообщении.

Кроме того, операторы дронов группировки воздушными таранами сбили пять украинских гексакоптеров "Баба-яга".