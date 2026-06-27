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Российский губернатор рассказал о последствиях ночной атаки дронов

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Украинские беспилотники в ночь на 27 июня попытались атаковать Тульскую область. Подробности сообщил губернатор региона Дмитрий Меляев в мессенджере «Макс».

Российский губернатор рассказал о последствиях ночной атаки дронов
© Global Look Press

По его информации, силы противовоздушной обороны сбили семь летевших дронов. Разрушений инфраструктуры не зафиксировано, люди не пострадали, уточнил Меляев.

Жителям напоминают, что рухнувшие на землю беспилотные летательные аппараты и их фрагменты могут быть опасны из-за содержания взрывчатых веществ. К ним категорически нельзя приближаться. Кроме того, ни в коем случае не стоит брать в руки элементы от сдетонировавших дронов. Есть риск того, что их обработали отравляющими веществами.

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В случае обнаружения сбитых беспилотников необходимо позвонить по номеру 112, добавил глава региона.

Ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать и Москву. По последним данным, десять вражеских беспилотников были сбиты средствами ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.