Военные 47-й отдельной механизированной бригады и 71-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут огромные потери в Сумской области. Об этом журналистам РИА Новости рассказали в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, родственники солдат из этих бригад пишут в социальных сетях, что украинские военнослужащие массово гибнут на позициях. В том числе, речь идет и о тех, кто был насильственно мобилизован при наличии хронических заболеваний.

Их тела остаются в земляных укреплениях, а погибших военнослужащих ВСУ вносят в списки пропавших без вести.

Ранее сообщалось, что российские бойцы ликвидировали более 250 военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Сумской области. Об этом говорит анализ некрологов и публикаций родственников пропавших без вести солдат подразделения.