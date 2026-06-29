Несколько фильтрационных центров ВСУ создано в лесных массивах Сумской области, где проводятся мероприятия с дезертирами. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Родственники военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ жалуются, что в подразделении ситуация напоминает обстановку в 425-м отдельном штурмовом полку. В лесных массивах Сумского района создано несколько фильтрационных центров, где проводят "мотивационные мероприятия" с отказниками, "неблагонадежными" и пойманными дезертирами", - сказал собеседник агентства.

Силовики уточнили, что, к примеру, внезапно от сердечной недостаточности скончался солдат Д. Ершов на следующий день после возвращения из отпуска на одни сутки позже положенного срока. На теле военнослужащего были обнаружены многочисленные следы побоев, добавили там.

В начале июня президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира заявил, что около 20 тыс. военнослужащих ежемесячно дезертируют из рядов ВСУ.