Иран атаковал американские базы на Ближнем Востоке

Государственные СМИ Ирана процитировали заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Военные нанесли удары по нескольким местам дислокации армии США в регионе. Подробности передает Reuters.

Накануне CENTCOM подтвердил атаку по Ирану в ответ на якобы обстрел коммерческого судна в Ормузском проливе. По данным СМИ, шесть американских самолетов атаковали четыре цели в районе города Сирик.

Среди них — радарные установки и хранилища ракет и беспилотников. Два снаряда попали в местную телебашню. Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что Вашингтон ответит насилием на насилие.

Меморандум о прекращении огня был подписан сторонами в ночь на 18 июня. Документ предполагает прекращение боевых действий на всех фронтах и восстановление судоходства через пролив.

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