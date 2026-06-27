Десять человек пострадали после атаки ВСУ на Волгоград

Десять человек пострадали после атаки ВСУ на крупный российский город
Десять человек пострадали после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгоград. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Пострадавших госпитализировали в больницу скорой помощи для оценки их состояния. При этом уточняется, что угрозы жизням нет.
Кроме того, повреждения получили производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе города. Локальные возгорания оперативно ликвидированы.