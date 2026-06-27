Десять человек пострадали после атаки ВСУ на Волгоград

Десять человек пострадали после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгоград. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Пострадавших госпитализировали в больницу скорой помощи для оценки их состояния. При этом уточняется, что угрозы жизням нет.

Кроме того, повреждения получили производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе города. Локальные возгорания оперативно ликвидированы.