Артиллеристы 3-го армейского корпуса «Южной» группировки не позволили украинским военным, отступившим из Константиновки, закрепиться на новых рубежах в Алексеево-Дружковке. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, группы украинских военнослужащих выявили операторы беспилотников, которые передали артиллеристам координаты целей.

В Минобороны заявили, что после огневого удара живая сила противника была уничтожена до того, как смогла организовать новую линию обороны.

Ранее стало известно, что военнослужащие российской «Южной» группировки ударами дронов уничтожили танк Leopard на окраине Константиновки.