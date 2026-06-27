В Севастополе отразили атаку беспилотников ВСУ

В Севастополе военные пресекли очередную атаку ВСУ, в небе над Балаклавским районом сбили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

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По его данным, в городе задействовали силы ПВО и мобильные огневые группы. Они обнаружили и уничтожили два БПЛА, которые двигались в сторону населённых районов.

Инцидент произошёл на фоне серии недавних ударов по Крыму. В четверг атака привела к гибели двух человек, ещё двое пострадали.

Неделей ранее при налёте беспилотников на Керченский полуостров погибли четыре человека, 28 получили ранения. После этих событий Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

На фоне обострения ситуации Владимир Зеленский заявил, что Украина такими действиями якобы пытается вернуть Крым.

По данным местных властей, в городе сохраняется повышенный уровень готовности, а силы ПВО продолжают мониторинг воздушной обстановки.