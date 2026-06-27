Украинское командование оттянуло основные силы из Красного Лимана в Донецкой Народной Республике (ДНР) к населенному пункту Щурово. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в разговоре с ТАСС.

"Украинские боевики уже отвели основные силы и средства в районе Щурова на запасные позиции", — рассказал эксперт.

По словам Марочко, Вооруженные силы Украины начали накапливать дополнительные резервы у населенного пункта Донецкое. После, по мнению эксперта, украинские военные будут переброшены за западные рубежи от Красного Лимана. До этого российские военные взяли под огневой контроль железнодорожную станцию в населенном пункте Коллективная в ДНР.

По словам Марочко, бойцы ВС РФ зачистили несколько зон Красного Лимана и "большое количество домостроений". 22 июня Минобороны РФ сообщало, что российские войска заняли 46 зданий в Красном Лимане.

Бойцы группировки войск "Запад" заняли десять опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). бойцы группировки войск "Запад" заняли десять опорных пунктов Вооруженных сил Украины.