КСИР пообещал «настоящий ад» американским базам

Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил Соединённые Штаты, что их военные базы в регионе ждёт «настоящий ад» в ближайшее время.

Как сообщает агентство Tasnim, КСИР заявил, что беспорядочные обстрелы иранского города Сирик со стороны США не решат проблему контроля над Ормузским проливом, и предрёк американским базам серьёзные последствия.

Ранее иранские СМИ уже информировали об ударах на острове Кешм и в районе города Сирик. Центральное командование США подтвердило, что нанесло удары по многочисленным целям в Иране в ответ на атаку на коммерческое судно.

Ранее Трамп заявил, что в определённый момент Соединённые Штаты могут быть вынуждены возобновить боевые действия против Ирана, и в этом случае Исламская Республика может перестать существовать.