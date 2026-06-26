На Украине водители бензовозов массово отказываются ехать к линии боевого соприкосновения из-за постоянной угрозы ударов беспилотников, что провоцирует острый дефицит горючего, сообщили военкоры.

Украинский топливный эксперт Сергей Куюн рассказал о нарастающих логистических проблемах, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По его словам, на прифронтовых территориях уже фиксируются заметные перебои с доставкой транспортного горючего.

Куюн отметил, что перевозчики категорически отказываются выполнять рейсы из-за высокой активности дронов. Для защиты персонала и техники логистические компании пытаются использовать специальные сетки и мобильные укрытия.

Однако подобные меры безопасности имеют весьма ограниченную эффективность и не приносят ожидаемого результата. В итоге полноценное снабжение районов рядом с передовой остается крайне затруднительным.

Военкоры сообщили об участившихся атаках российских дронов на украинские заправки. Беспилотники Вооруженных сил России уничтожили большое количество автотранспорта противника на трассе Сумы – Харьков.