На Украине начались проблемы с поставками топлива из-за БПЛА
На Украине водители бензовозов массово отказываются ехать к линии боевого соприкосновения из-за постоянной угрозы ударов беспилотников, что провоцирует острый дефицит горючего, сообщили военкоры.
Украинский топливный эксперт Сергей Куюн рассказал о нарастающих логистических проблемах, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По его словам, на прифронтовых территориях уже фиксируются заметные перебои с доставкой транспортного горючего.
Куюн отметил, что перевозчики категорически отказываются выполнять рейсы из-за высокой активности дронов. Для защиты персонала и техники логистические компании пытаются использовать специальные сетки и мобильные укрытия.
Однако подобные меры безопасности имеют весьма ограниченную эффективность и не приносят ожидаемого результата. В итоге полноценное снабжение районов рядом с передовой остается крайне затруднительным.
Военкоры сообщили об участившихся атаках российских дронов на украинские заправки. Беспилотники Вооруженных сил России уничтожили большое количество автотранспорта противника на трассе Сумы – Харьков.