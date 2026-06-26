Мощный ответ флота: подлодки и авиация встали на защиту российских судов

Российский Военно-морской флот задействует корабли, подлодки и морскую авиацию для сопровождения судов, чтобы предотвратить нападения на море. Об этом сообщает Главное командование ВМФ по итогам выступления начальника Главного штаба Владимира Касатонова.

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По его словам, флот выполняет задачи, напрямую связанные с экономическими интересами страны. Военные силы проводят торговые суда через опасные районы, где сохраняется угроза со стороны пиратских группировок. Для усиления охраны задействованы подводные лодки и авиационные подразделения, оснащенные противолодочными системами.

Касатонов сделал заявление на церемонии награждения коллектива АО «Концерн “Океанприбор”» в Петербурге. Он подчеркнул, что пиратские нападения остаются актуальной угрозой, а флот обеспечивает безопасность маршрутов, по которым идет значительная часть грузов.

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Ранее, 18 марта, помощник президента и глава Морской коллегии Николай Патрушев сообщил, что в числе мер по защите судоходства рассматривается конвоирование торгового флота кораблями ВМФ, установка на судах специальных защитных средств и возможность запроса сопровождения мобильными огневыми группами.

Дополнительно на форуме отметили, что усиление охраны морских перевозок связано с ростом числа инцидентов в международных водах, что требует от России расширения присутствия и более плотного контроля за безопасностью судов на ключевых маршрутах.