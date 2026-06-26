Разведка Швейцарии оценила соотношение сил России и Украины

Россия сохраняет преимущество над Украиной по численности личного состава и количеству военной техники, что оказывает влияние на ситуацию на линии боевого соприкосновения.

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Об этом говорится в ежегодном докладе Федеральной разведывательной службы Швейцарии, сообщает RT со ссылкой на документ.

«Россия превосходит Украину как по технике, так и по численности личного состава. Нехватка личного состава создаёт слабые места в обороне Украины, что приводит к территориальным потерям», — отмечается в докладе.

Авторы документа также считают, что российские войска продолжают продвижение, и, по их оценке, эта тенденция может сохраниться.

В докладе подчеркивается, что Украина по-прежнему зависит от зарубежной поддержки, прежде всего в сфере финансирования, поставок средств ПВО, артиллерии, дальнобойного вооружения и разведывательной информации. При этом, как отмечает швейцарская разведка, объемы такой помощи в последнее время сократились.

Кроме того, в документе говорится, что Россия продолжает привлекать достаточное количество военнослужащих для восполнения потерь и формирования новых подразделений.