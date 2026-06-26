Разведка Швейцарии оценила соотношение сил России и Украины
Россия сохраняет преимущество над Украиной по численности личного состава и количеству военной техники, что оказывает влияние на ситуацию на линии боевого соприкосновения.
Об этом говорится в ежегодном докладе Федеральной разведывательной службы Швейцарии, сообщает RT со ссылкой на документ.
Авторы документа также считают, что российские войска продолжают продвижение, и, по их оценке, эта тенденция может сохраниться.
В докладе подчеркивается, что Украина по-прежнему зависит от зарубежной поддержки, прежде всего в сфере финансирования, поставок средств ПВО, артиллерии, дальнобойного вооружения и разведывательной информации. При этом, как отмечает швейцарская разведка, объемы такой помощи в последнее время сократились.
Кроме того, в документе говорится, что Россия продолжает привлекать достаточное количество военнослужащих для восполнения потерь и формирования новых подразделений.