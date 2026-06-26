Сирены воздушной тревоги зазвучали на всей территории Украины

Воздушную тревогу объявили вечером в пятницу на всей территории Украины вслед за Киевом.

Об этом свидетельствуют данные официального украинского ресурса для информирования населения, передает ТАСС.

Изначально сирены начали звучать в Киеве. Спустя несколько минут в красную зону перешли все остальные регионы страны.

Напомним, 20 июня воздушная тревога охватила Киев и еще десять украинских регионов.

В конце мая в столице Украины прогремели взрывы.

Ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по объектам военно-промышленного комплекса Украины.