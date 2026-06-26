Сирены воздушной тревоги зазвучали на всей территории Украины
Воздушную тревогу объявили вечером в пятницу на всей территории Украины вслед за Киевом.
Об этом свидетельствуют данные официального украинского ресурса для информирования населения, передает ТАСС.
Изначально сирены начали звучать в Киеве. Спустя несколько минут в красную зону перешли все остальные регионы страны.
Напомним, 20 июня воздушная тревога охватила Киев и еще десять украинских регионов.
В конце мая в столице Украины прогремели взрывы.
Ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по объектам военно-промышленного комплекса Украины.