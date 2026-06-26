Во Франции заметили ухудшение ситуации для ВСУ в Константиновке

Ситуация в зоне ведения боевых действий в Константиновке продолжает ухудшаться для ВСУ — об этом заявили авторы французской газеты Le Monde.

Как сообщает издание, ВСУ оценивают ситуацию в районе Константиновки как «худший сценарий», так как позиции украинских войск в этом регионе продолжают ослабевать. При этом, потеря города рассматривается как стратегическое поражение, так как это подорвет логистику ВСУ.

По информации издания, положение украинских войск осложняется усталостью военнослужащих, особенно среди пехоты. Наибольшей угрозой для ВСУ авторы статьи назвали российские управляемые авиационные бомбы, которые невозможно перехватить.

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Ранее Минобороны России сообщило об уничтожили склада ВСУ в Константиновке.