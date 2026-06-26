Военнослужащий ВС РФ с позывным «Опер» рассказал, что российские войска взяли в плен около десяти украинских солдат в районе Константиновки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Опер» - заместитель командира отряда 10-го гвардейского танкового полка ВС РФ. По словам военного, пленным дали возможность покинуть опасную зону.

«Последний раз у нас получилось, тут около 10 человек, по-моему, вывели пленных, то есть дали возможность их вывести», - сказал он.

Военнослужащий отметил, что на других направлениях ситуация складывалась иначе. Он подчеркнул, что ВСУ пытались наносить удары по своим же сдающимся в плен солдатам.

«Опер» добавил, что под обстрелы ВСУ попадало и гражданское население. Он подчеркнул, что украинские подразделения атаковали мирных жителей, которых российский отряд хотел вывезти в безопасное место.

Ранее российские военные взяли в плен морпехов ВСУ на константиновском направлении. Украинцы заявили, что остались на передовой без продовольствия и боеприпасов, поэтому решили покинуть позиции.