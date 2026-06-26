В пятницу, 26 июня, в Минобороны России сообщили о сорванной ротации ВСУ и об уничтоженных украинских укреплениях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Операция под Добропольем

Российские FPV-дроны нанесли удары по позициям ВСУ на добропольском направлении, рассказали в Минобороны. Целью операции был срыв ротации украинских сил. Под удар попали объекты на окраинах Доброполья, где пытались укрыться солдаты ВСУ.

Кроме того, во время проведения воздушной разведки в этом районе операторы беспилотников обнаружили мобильную огневую группу ВСУ. Точечным ударом дрона этот расчет был полностью выведен из строя.

Удар «Мсты»

Артиллеристы ВС РФ уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на днепропетровском направлении. Позиция находилась в лесополосе и была тщательно замаскирована, сообщили в Минобороны.

Огонь велся из буксируемой гаубицы «Мста-Б» с закрытой позиции на расстоянии около 20 километров.

Ликвидация техники ВСУ в Сумской области

Подразделения ВС РФ уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку 2С22 «Богдана». Колесная САУ была обнаружена во время воздушного патрулирования территории Сумской области, рассказали в Минобороны.

Для поражения артиллерийской установки использовались ударные беспилотники.

Обстановка в Запорожской области

Артиллеристы группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение по разветвленной сети опорных пунктов ВСУ в Запорожской области. Замаскированные фортификационные сооружения обнаружил расчет дрона-разведчика, заявили в Минобороны.

После получения координат по целям открыли огонь гаубицы Д-30. В результате были разрушены блиндажи и траншеи ВСУ, что облегчило продвижение российских штурмовых отрядов.

Удар по диверсантам в Харьковской области

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» нанесли удары по украинским диверсионно-разведывательным группам в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Передвижение нескольких подразделений было замечено в ночное время.

Обнаружить маршруты групп ВСУ удалось с помощью беспилотников, оснащенных тепловизионными камерами. После передачи координат артиллеристы применили осколочно-фугасные снаряды.

Удары по объектам ВСУ в Константиновке

Артиллерийские подразделения ВС РФ нанесли точечные удары по объектам ВСУ в Константиновке. Поражены были два временных укрытия украинских сил, рассказали в Минобороны.

Позиции ВСУ располагались в подвалах домов частного сектора. После того как операторы разведывательных дронов передали точные координаты, укрытия были уничтожены.

Операция «Ската» и «Куба»

На константиновском направлении разведывательный беспилотник самолетного типа «Скат» обнаружил замаскированный транспорт ВСУ. Автомобильная техника находилась в лесу, рассказали в Минобороны России.

Координаты объекта были переданы расчету, управлявшему ударными беспилотниками «Куб». В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса автомобиль был уничтожен.