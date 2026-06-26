«Катастрофический ущерб»: военный о последствиях удара по ВСУ в Киеве

Подполковник запаса Олег Иванников заявил, что недавний мощный удар по объектам ВСУ в Киеве уничтожил важный склад с дефицитной военной техникой. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

О взрыве в Киеве сообщалось 25 июня. По мнению Иванникова, под удар могли попасть современные комплексы радиоэлектронной борьбы, которые готовили к отправке в зону боевых действий.

Иванников заявил, что на складах в Киеве хранилось как украинское оружие, так и западные системы радиоэлектронной борьбы. Военный упомянул комплексы «Нота», «Анклав» и «Буковель», а также различные мобильные купольные системы.

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«Все это было уничтожено на складах Киева и Киевской области», - подчеркнул подполковник запаса.

По словам Иванникова, речь идет о «катастрофическом» ущербе, который оценивается в несколько десятков миллионов долларов. Он подчеркнул, что техника была произведена в странах ЕС.