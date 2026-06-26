Названа главная цель объявленной Зеленским 40-дневной операции
Доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Георгия Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев в беседе с «Ридусом» назвал основную цель объявленной накануне главой Украины Владимиром Зеленским 40-дневной операции Службы безопасности Украины. По его мнению, это окажется Белоруссия.
Кроме того, по его предположениям, возможен вариант с провокацией ради развязывания открытого конфликта — переодевшись в форму белорусской армии местные нацисты могут атаковать территорию Украины, чтобы начать вооруженный конфликт.
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«Самое интересное, что в граничащей с Белоруссией Черниговской области уже начат вывоз местного населения. Это сигнал подготовки», — добавил он.
25 июня президент Украины Владимир Зеленский утвердил 40-дневную операцию Службы безопасности Украины против России. По его словам, она якобы «нацелена на прекращение» вооруженного конфликта.