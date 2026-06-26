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ВСУ начали использовать тактику «слоеного пирога» в Запорожье

Алиса Селезнёва

Вооруженные силы Украины начали применять тактику «слоеного пирога», намеренно размещаясь в жилых многоэтажках Запорожья и используя мирных жителей в качестве живого щита. Об этом рассказал aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

ВСУ начали использовать тактику «слоеного пирога» в Запорожье
© Global Look Press
«Это делается специально, по сути, люди являются своего рода заложниками, которыми прикрывается действующий режим», — подчеркнул он.

По словам Рогова особый цинизм ситуации придает то, что спрос на аренду жилья в Запорожье сейчас колоссальный, так как «военных очень много, они все живут в квартирах».

«И не все квартиры они смогли отжать — за многие просто платят. Поэтому цены по аренде жилья в городе для мирных людей просто неподъемные, хотя это фронтовой город и такого большого спроса на аренду недвижимости там быть не должно», — подытожил он.

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Ранее российские военнослужащие рассказали, что бойцы ВСУ «держатся за посадки возле Константиновки», а также они лично видели, как украинские военные прикрываются мирными жителями. В частности, они «отсиживались вместе с мирными гражданами одном укрытии».