Вооруженные силы Украины начали применять тактику «слоеного пирога», намеренно размещаясь в жилых многоэтажках Запорожья и используя мирных жителей в качестве живого щита. Об этом рассказал aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Это делается специально, по сути, люди являются своего рода заложниками, которыми прикрывается действующий режим», — подчеркнул он.

По словам Рогова особый цинизм ситуации придает то, что спрос на аренду жилья в Запорожье сейчас колоссальный, так как «военных очень много, они все живут в квартирах».

«И не все квартиры они смогли отжать — за многие просто платят. Поэтому цены по аренде жилья в городе для мирных людей просто неподъемные, хотя это фронтовой город и такого большого спроса на аренду недвижимости там быть не должно», — подытожил он.

Зеленский ждет помощи с Запада: «чудо-оружие» против РФ и двойной удар

Ранее российские военнослужащие рассказали, что бойцы ВСУ «держатся за посадки возле Константиновки», а также они лично видели, как украинские военные прикрываются мирными жителями. В частности, они «отсиживались вместе с мирными гражданами одном укрытии».