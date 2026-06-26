Россия обменялась военнопленными с Украиной

Россия и Украина обменялись 160 военнопленными. Об этом журналистам сообщило Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что обмен прошел по формуле «160 на 160».

По информации Минобороны, российские военнослужащие находятся в Белоруссии, с ними работает уполномоченный по правам человека при президенте РФ Яна Лантратова.

В начале июня стало известно, что России удалось вернуть из украинского плена 185 российских военнослужащих. До этого, в мае, Москва и Киев обменялись пленными по формуле «205 на 205».