Президент России поручил военным в кратчайшие сроки усилить защиту российских городов и инфраструктуры от участившихся атак беспилотников. Эксперты объясняют, почему даже самый мощный «щит» не дает стопроцентной гарантии, и какие стратегические цели преследует противник. Подробности - в нашей статье.

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Перехват - не панацея

В последние недели тема противовоздушной обороны стала одной из самых обсуждаемых. После массированных ударов по гражданским объектам в приграничных регионах и в глубине страны, Владимир Путин поставил четкую задачу - кардинально пересмотреть подходы к безопасности мирного населения.

В эфире «Комсомольской правды» военный обозреватель Алексей Рамм разобрал ситуацию на фронте и в небе, пояснив, почему украинские атаки не приносят противнику желаемого результата. Вопрос защиты от дронов стоит сегодня остро как никогда.

«В области ПВО Россия занимает лидирующую позицию в мире. Но надо понимать: ни в одной стране средства противовоздушной обороны не обеспечат стопроцентный перехват всех целей», - пояснил эксперт.

Для того, чтобы реально обезопасить территорию, одних только сбитых целей мало. Необходим комплексный подход: уничтожать не только сами беспилотники в воздухе, но и места их хранения, производства и склады с боеприпасами. Российские военные как раз этим и занимаются - системно, каждую ночь, нанося удары по объектам, задействованным в производстве БПЛА.

При этом важно понимать разницу в подходах. Если украинская сторона использует дроны как единственное средство устрашения, пытаясь создать красивую «медийную картинку» своих атак, то в российской армии беспилотники - лишь часть огромной боевой системы.

Они работают в связке с крылатыми ракетами и гиперзвуковыми комплексами, создавая единый контур поражения. Именно поэтому сравнивать количество запущенных и сбитых дронов попросту некорректно: результат измеряется не количеством хлопков в небе, а успехами на линии фронта.

Провал стратегии: Донбасс оказался неприступным

Ключевая военная неудача Киева в этом году связана с так называемой «битвой за Донбасс 3.0». Противник бросил огромные силы на попытки прорыва, но они закончились ничем. Почему это так важно? Освобождение Донбасса открывает перед российскими войсками колоссальные оперативные просторы.

Стратегическое значение этого региона сложно переоценить. Сам по себе Донбасс - уникальное место для ведения обороны. Плотная застройка, промышленные агломерации, сложный ландшафт. Именно здесь еще в 1943 году советские войска проявили чудеса мужества и тактического мастерства, сумев быстро освободить территорию, где можно было «застрять» надолго. Сегодня российские военные действуют не менее грамотно.

Западнее Донбасса у противника попросту нет выстроенных укреплений. Там другие расстояния, другая география. И если оставить этот плацдарм, оборона Киева потеряет всякую плотность. Для натовских стратегов Донбасс был критически важен - они не скрывали, что рассматривали его как трамплин для дальнейших действий против России. Теперь же, после потери этого рубежа, планы альянса рушатся, а российское командование получает свободу маневра вплоть до восточного берега Днепра.

Резервы сожжены: почему контратаки провалились

Последние месяцы показали, что у украинского командования закончились козыри. Попытки организовать классические контратаки, которыми славился главком Сырский, провалились. В районе Покровска и Степногорска противник спалил свои стратегические резервы в безрезультатных атаках.

Эти бесполезные наступления обошлись Киеву в тысячи беспилотников, которые были запущены непонятно куда и с непонятной целью. Единственное, чего удалось добиться врагу, - это шумных роликов в интернете.

На ситуацию на поле боя, как напоминает Алексей Рамм, это не повлияло никак. Сегодня у противника нет свежих сил и возможности перебросить резервы на угрожающие направления. Катастрофическое положение сложилось в Константиновке и Красном Лимане.

В то же время российские войска продолжают планомерно выполнять поставленные задачи. Ночные удары по объектам инфраструктуры и местам производства дронов стали привычной рутиной. Как только будет полностью решен вопрос с ПВО и подавлением пусковых площадок противника, безопасность наших городов выйдет на принципиально новый уровень.