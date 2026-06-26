Тональность заявлений Киева резко сменилась с панической на героическую — Владимир Зеленский теперь обещает принудить Москву к мирному соглашению, выгодному Украине. Как сообщает «Царьград», глава киевского режима утверждает, что это возможно, если Запад согласится лишь на одно условие. Возникает вопрос: неужели противник все же нашел «чудо-оружие» против РФ

Маловероятные варианты

Зеленский сделал свое заявление 24 июня, после саммита «Большой семерки».

«Если именно то, о чем мы говорили с партнерами в рамках G7, у Украины появится, мы оперативно обеспечим условия, когда Россия будет вынуждена выбрать мир. Очень рассчитываем на положительный ответ от наших партнеров: они знают, о чем идет речь», — сказал глава киевского режима.

Один из теоретических вариантов помощи, о которой говорил Зеленский — пополнение истощившихся запасов ракет для систем ПВО Patriot. Однако снаряды невозможно предоставить физически — на Западе оценивают запасы США лишь в 25% от необходимого для обеспечения национальной безопасности.

Речь может идти и о политическом разрешении на создание «грязной» атомной бомбы и техническая поддержка. Однако для европейских спонсоров проекта это слишком рискованный сценарий — нет гарантий, что Киев использует ядерное оружие правильно, и это однозначно подтолкнет мир к ядерной войне.

Маловероятный сюжет — поддержка десантной высадки ВСУ в Крыму. При ограниченной помощи НАТО операция обречена на провал, а полномасштабное участие станет явным свидетельством вступления Запада в войну с Россией. Другой вариант — официально оформленные обязательства по принятию Украины в ЕС и НАТО и размещение европейского «миротворческого» контингента. Это может поднять дух украинского общества, однако не подходит для цели уговорить Кремль вести переговоры на условиях Киева.

Также нереализуемо звучит конфискация «замороженных» зарубежных активов РФ. Это поставит крест на репутации Европы, а сами средства встроены в экономику и по щелчку пальца их не изъять.

Ракеты и изоляция РФ

Более реалистичный сценарий — получение крупных партий тяжелых дальнобойных ракет для ударов по стратегическим целям в РФ. Массированные атаки наносят ощутимый ущерб, однако мощные разовые ракетные удары могут дать более быстрый результат.

США такие ракеты не передадут, а вот Европу можно «пошантажировать». Весной 2026 года Германия и Великобритания заявили, что прекращают поставки дальнобойных ракет, однако помогают увеличивать потенциал украинских ракет «Нептун» и «Фламинго».

Однако это дела отдаленной перспективы, которой у киевского режима может и не быть. Поэтому Зеленский старается убедить ЕС, что достаточно последнего удара — и Москва пойдет на условия Киева и Запада.

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Другой вариант — отказ США от роли посредника между сторонами конфликта и введение полноценной экономической изоляции РФ. Версия подкрепляется жалобами Киева на то, что санкции против России «половинчатые». Доктор политических наук Андрей Пинчук считает этот сценарий наиболее вероятным.

«Скорее всего, речь идет об экономическом принуждении России к мирному соглашению. О существенном усилении экономической изоляции нашей страны, которое должно сопровождаться и политическим ультиматумом, теперь уже и со стороны США», — заявил он.

Однако отдельный вопрос в том, есть ли у коллективного Запада реальные возможности принудить остальные страны, в том числе Индию и США, отказаться от сотрудничества с Россией. Фактор иллюзии глобалистских элит о своей исключительности и всемогуществе исключать нельзя.