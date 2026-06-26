В городе Болград Одесской области произошел пожар на складе боеприпасов в воинской части.

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На северо-западной окраине Болграда имеется оставшийся с советских времен военный городок: казармы, штаб, обширный парк с ангарами для техники, ремонтные мастерские и большой полигон. Сейчас там обучают новобранцев для ВСУ и хранят армейское имущество.

"Перед возгоранием местные жители слышали два взрыва, затем началось интенсивное горение. По имеющимся данным, прилетов по объекту не было", - рассказал координатор подполья Сергей Лебедев.

Он отметил, что в части и на полигоне происходит активная военная подготовка.

Город находится у границы с Румынией и задействован в цепочке военных поставок из Европы. Вероятно, взорвались боеприпасы, ожидавшие транспортировки вглубь Украины.

ЧП на украинских военных складах происходят не только из-за ударов ВС РФ, но и вследствие нарушений при хранении и транспортировке, обращении с опасными грузами. Результат один - уничтожение военной логистики и запасов, необходимых ВСУ на фронте.