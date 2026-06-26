Россия нанесла пять групповых ударов по объектам Украины: в Минобороны назвали цели

С 20 по 26 июня Вооружённые силы России провели пять групповых атак по украинской инфраструктуре. В военном ведомстве заявили, что это стало прямым ответом на обстрелы гражданских объектов в российских регионах.

По данным Минобороны, удары наносились по целям, которые, как утверждается, задействованы в обеспечении украинской армии. Основными объектами поражения стали:

оборонные заводы и предприятия ВПК; энергетические узлы и транспортные маршруты, используемые для военных поставок; склады с боеприпасами и топливом; мастерские и хранилища, где собирают и содержат дальние беспилотники; места временного размещения украинских подразделений и иностранных наёмников.

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В Москве подчеркнули, что все назначенные цели были поражены. Детали о конкретных регионах и масштабе разрушений не уточняются.