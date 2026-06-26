Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что российские военные планомерно уничтожают военную логистику, технику и склады ВСУ в Запорожской области. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

По словам Рогова, под удары также попадают производства беспилотников. В статье отмечается, что за прошедшие сутки ВС РФ нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Запорожье и других населенных пунктах региона, задействовав в том числе беспилотники.

Как отметил Рогов, подконтрольные Киеву районы сейчас выполняют роль крупного транспортного узла, через который военное руководство перебрасывает подкрепления на запорожское направление, а также в Днепропетровскую область и ДНР.

Областной центр удобен для логистики, поскольку большая его часть находится на левом берегу, а крупные промышленные зоны позволяют скрытно размещать боеприпасы и технику, подчеркнул Рогов. Особое внимание российские военные уделяют предприятиям, где собирают и ремонтируют дроны. Рогов упомянул «Мотор Сич», где выпускают комплектующие для дронов и собирают беспилотники.

Рогов добавил, что находить скрытые позиции и склады ВСУ российским военным помогают местные жители. Параллельно с этим наносятся удары по обеспечивающей инфраструктуре ВСУ - энергетическим объектам и хранилищам топлива, что со временем должно полностью разрушить снабжение украинских сил.