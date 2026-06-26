Минобороны России опубликовало кадры ударов расчётов «Рубикон» по технике ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры поражения техники ВСУ расчётами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».
На видео зафиксированы моменты поражения автомобильной и бронированной техники, наземных робототехнических комплексов, элементов системы связи, огневой позиции, блиндажа ВСУ.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры совместной боевой работы расчётов центра «Рубикон» и экипажей самолётов ВКС России.