Украинские БПЛА оставили детей Энергодара без игровых площадок
Украинские беспилотники в ночь на 26 июня атаковали объекты ЖКХ и производства Энергодара. Уничтожены два автомобиля и критически важное оборудование для восстановления электроснабжения города.
Как сообщил глава администрации Максим Пухов, в результате налета также сгорели запасы кровельных материалов, заготовленных для ремонта крыш многоквартирных домов.
Уничтожено также мягкое резиновое покрытие, которое планировалось использовать при обустройстве детских игровых площадок.
"Несмотря на произошедшее, городские службы продолжают работать. Будем искать возможности восполнить утраченные резервы и делать все необходимое, чтобы Энергодар продолжал жить, восстанавливаться и развиваться", - подчеркнул мэр города.