Украинские БПЛА оставили детей Энергодара без игровых площадок

Украинские беспилотники в ночь на 26 июня атаковали объекты ЖКХ и производства Энергодара. Уничтожены два автомобиля и критически важное оборудование для восстановления электроснабжения города.

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Как сообщил глава администрации Максим Пухов, в результате налета также сгорели запасы кровельных материалов, заготовленных для ремонта крыш многоквартирных домов.

Уничтожено также мягкое резиновое покрытие, которое планировалось использовать при обустройстве детских игровых площадок.