Десятки БПЛА: откуда ВСУ могли атаковать Подмосковье 26 июня

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что беспилотники в сторону Подмосковья могли запустить из Сумской или Черниговской областей. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

В течение ночи 26 июня российские системы ПВО перехватили и уничтожили 660 украинских дронов самолетного типа над тринадцатью регионами страны, сообщили в Минобороны РФ. Дроны были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областей, Подмосковья, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлетах к городу было ликвидировано около 50 беспилотников. Дандыкин считает, что дроны в сторону Московской области запустили с территории Украины.

«Вероятно, из Сумской или Черниговской областей», - заявил военный.

Он добавил, что такие дроны могут поднять достаточно большое количество взрывчатки.