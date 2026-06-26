ВСУ вынуждены бросать технику при отступлении из Константиновки

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут серьезные потери в Константиновке и при отступлении вынуждены бросать имущество и технику. Об этом со ссылкой на Минобороны России пишет ТАСС.

«На константиновском направлении противник несет серьезные потери и вынужденно отступает, оставляя за собой имущество и технику, которые он не способен быстро увезти с собой», - пояснили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ также заметили, что российские военнослужащие уверенно освобождают Константиновку, а единственный способ для бойцов ВСУ сохранить жизнь – это сдаться в плен.

Напомним, что бои за Константиновку идут уже несколько месяцев. Глава Минобороны Андрей Белоусов назвал город «ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе» — Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации.

При этом российские подразделения уже разрезали оборону противника на кварталы и ведут их планомерную зачистку. Эксперты отмечали, что большинство украинских военных, оставшихся в городе, либо ранены, либо имеют очень низкий моральный дух и не хотят воевать.