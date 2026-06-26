Япония увеличила военные закупки в три раза за последние пять лет, что свидетельствует о возрождении военно-промышленного комплекса страны. По данным правительства, в 2025 финансовом году заказы Министерства обороны на технику достигли 2,69 триллиона иен, что составляет почти половину всех государственных закупок. Об этом сообщает китайское издание People's Daily. Автор статьи называет возрождение японского ВПК угрозой миру.

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Особо резкий рост наблюдается в сегменте ракетных систем и авиации. Эксперты связывают эту тенденцию с политикой правых сил, которые последовательно разрушают послевоенные мирные институты и перенаправляют бюджетные средства в оборонный сектор. Эта ситуация требует пристального внимания со стороны мирового сообщества и японской общественности, - отмечает китайский журналист.

Исторический опыт показывает, что тесная связь между крупным капиталом, монополиями и армией в Японии приводила к милитаризации экономики и развязыванию войн. В прошлом такие гиганты, как «Мицубиси» и «Мицуи», активно лоббировали военные расходы, используя колониальные ресурсы и принудительный труд.

В настоящее время японские власти ослабляют экспортный контроль и продвигают продажи оружия за рубеж, позиционируя оборонную промышленность как двигатель экономики. Это приводит к оттоку ресурсов из социальной сферы и перепрофилированию гражданских производств на выпуск военной продукции, что искажает приоритеты государственной политики.

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