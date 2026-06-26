Пленный рассказал о страшных угрозах командира ВСУ

Командир полка Вооруженные сил Украины «Скала» Юрий Гаркавый угрожал пытавшимся сбежать из части сослуживцам, что посадит их в яму и кинет туда гранату. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий, пишет РИА Новости.

«Юрий Гаркавый, когда собиралось какое-то, хоть и небольшое количество людей, которые пытались покинуть часть бегством, кричал: «Они меня уже достали, лучше бы я гранату кинул, да посадил их в яму, и в эту яму гранату закинул», - пояснил Виталий Ушеяров.

При этом пленный отметил, что ему 50 лет, он - «больной человек», работал по IT-специальности и обладал «нулевой» физической подготовкой. Однако в полку, если начинал отставать от строя, ему стреляли возле ног. А пытавшихся сбежать военнослужащих публично избивали.

Ранее стало известно, что полк Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала», состоящий в основном из осужденных за различные преступления, понес огромные потери в Сумской области.

При этом ранее подразделение оказалось в центре скандала с фейковым видео. В декабре 2025 года были опубликованы кадры с военными, которые держат флаг Украины в центре Красноармейска (Покровска). Однако позднее стало известно, что это просто измененное с помощью нейросетей видео с российскими бойцами, стоящими с флагом в центре взятого под контроль города.