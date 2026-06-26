Собянин сообщил о 50-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Еще один дрон Вооруженных сил Украины был успешно сбит над Московским регионом. Общее число уничтоженных беспилотников достигло 50. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Уничтожен еще один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города на своей странице в МАКС.

Утром Министерство обороны отчиталось, что силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 660 украинских беспилотников над российскими регионами.

Из-за атаки в населенном пункте Щекинского района поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина, ей оказывается помощь. Также зафиксированы повреждения на линии электропередачи и промышленном предприятии в Новомосковске.